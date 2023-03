Mietta: chi è, età, carriera, canzoni, chi è il marito, figlio, Instagram, vita privata, compagno (Di giovedì 16 marzo 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi Milly Carlucci, che dal 18 vedremo al timone de Il Cantante Mascherato, Simone Montedoro, Mietta e Valerio Scanu. Proprio loro che hanno partecipato al programma e sono saliti su quel palco sotto mentite spoglie! Dagli esordi al debutto di Mietta Mietta, all’anagrafe Daniela Miglietta, nasce a Taranto il 12 novembre del 1969. Comincia a cantare sin da adolescente in un gruppo tutto al femminile, “Ciak”. Ha frequentato il liceo ed è qui che prende parte al coro della scuola. Nel 1989 accede al Festival di Sanremo nella categoria “Nuovi” sotto lo pseudonimo di Mietta e ottiene il successo, alla prima partecipazione, con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi Milly Carlucci, che dal 18 vedremo al timone de Il Cantante Mascherato, Simone Montedoro,e Valerio Scanu. Proprio loro che hanno partecipato al programma e sono saliti su quel palco sotto mentite spoglie! Dagli esordi al debutto di, all’anagrafe Daniela Miglietta, nasce a Taranto il 12 novembre del 1969. Comincia a cantare sin da adolescente in un gruppo tutto al femminile, “Ciak”. Ha frequentato il liceo ed è qui che prende parte al coro della scuola. Nel 1989 accede al Festival di Sanremo nella categoria “Nuovi” sotto lo pseudonimo die ottiene il successo, alla prima partecipazione, con ...

