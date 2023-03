Francesco Rocca | presenta le linee programmatiche e la giunta alla Pisana | ' Sanità primaria | più personale negli ospedali'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sabry_stefano : RT @PasqualeCiaccia: Seduta consiliare con dichiarazioni programmatiche del Presidente Francesco Rocca ?? ??È nostra priorità iniziare immed… - salernonotizie : FI Giovani Salerno: Francesco Della Rocca nuovo responsabile dell’Area Nord - romasociale : Questa mattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, si sono… - MobilitaNews : Consiglio Lazio. Francesco Rocca presenta Giunta e linee programmatiche - Nell'agenda di governo: infrastrutture e… - gciprotti : Cominciata l’era di Francesco Rocca e della destra alla Regione Lazio.Udite,udite :” visto che non sono bastati 10… -

Sanità al primo posto nell'agenda del governo regionale guidato da Francesco Rocca, seguite da un impegno profuso anche in infrastrutture, mobilità, rifiuti e più attenzione alle province e alle persone fragili. Stop con gli ospedali a padiglioni e con le case popolari come Corviale. E' tornato a parlarne il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della seduta del Consiglio regionale parlando con i cronisti. 'Non sarei mai per buttare giu' e ricostruire ma per costruire e semmai poi buttare giu' - ha spiegato Rocca.

Regione Lazio, inizia l’era Rocca: “Ecco la mia giunta del fare” Il Tempo

Il neo presidente Francesco Rocca presenta le sue linee programmatiche davanti al Consiglio regionale. Esordisce sottolineando l'alto astensionismo alle ultime elezioni, la scarsa partecipazione dei ...Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel suo intervento al Consiglio regionale per la relazione programmatica di inizio mandato. “La Regione sotto la mia guida – ha ...