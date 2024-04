Highlights Barcellona-Olympiakos 77-69 - Playoff Eurolega 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ilbatte l’77-69 e pareggia la serie in gara-2. Mvp Jabari Parker con 24 punti e 5 rimbalzi. In doppia cifra Vesely (10 punti+7 rimbalzi) e Hernangomez in uscita dalla panchina (11 punti+4 rimbalzi). 0 punti per Ricky Rubio, che mette a referto 3 rimbalzi e 6 assist. Non bastano ai greci i 20 punti di Peters, con 5 rimbalzi. Deludenti Fall (3 punti+3 rimbalzi in 21 minuti) . In doppia cifra Williams-Goss e McKissic con 10 punti a testa in uscita dalla panchina. Ora la serie si sposta ad Atene. Ecco glidella sfida. SportFace.