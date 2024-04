Il Frosinone torna a vincere e manda la Salernitana in B

Vince il Frosinone nell’anticipo della quintultima giornata di Serie A. Il 3-0 contro la Salernitana fa sì che ci sia un altro verdetto, dopo lo scudetto dell’Inter lunedì: i campani sono aritmeticamente retrocessi. VERDETTO FINALE – Non vinceva da oltre tre mesi il Frosinone , che ritrova i tre ... Continua a leggere>>

SERIE A - frosinone-salernitana 3-0, i campani retrocedono in Serie B - Il frosinone torna a vincere dopo 13 partite e batte 3-0 la salernitana, condannandola matematicamente alla Serie B. Apre le danze un rigore di Soulé al 10' che spiazza Costil. Il raddoppio lo firma B

