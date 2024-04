Joe Biden e la confessione sul suicidio dopo la morte della moglie e della figlia | Ho pensato di andare sul ponte e saltare – L’audio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 aprile 2024) «Sedevo e pensavo che avrei potuto prendere una bottiglia di scotch berla e ubriacarmi. Hoche non si deve essere pazzi per suicidarsi. HodisulMemorial del Delaware e». Queste le parole del presidente USA Joeche, raccontando il suo dolore per lasua primaloroin un’intervista alla starradio Howard Stern, ha detto di averalnon beve e non ha mai bevuto alcolici. Nel dicembre 1972, mentre Joeera il senatore eletto, laNeilia e ...