Inter Women in festa | la vittoria sulla Juventus segna una gran prima volta!

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ladell’per 0-2 stasera a Biella non servirà a molto in classifica, ma è comunque un bel modo per proseguire la Poule Scudetto in Serie A Femminile. E porta con sé una. IL SUCCESSO – Per l’arriva unadi prestigio nella sesta delle dieci giornate della Poule Scudetto di Serie A Femminile. Lo 0-2 con cui le ragazze di Rita Guarino hanno superato laa Biella permette di ritrovare punti, dopo due sconfitte seguite dal turno di riposo nella scorsa giornata. I gol di Elisa Polli al 20? e Haley Bugeja al 44? hanno – in aggiunta – dato l’aritmetica del titolo alla Roma: le giallorosse sono campioni alla quintultima giornata, col +11 ...

FEMMINILE, La Roma è Campione d’Italia per la 2ª volta - Secondo tricolore di fila per la Roma femminile, che si è laureata campione d'Italia stasera, senza scendere in campo. Le giallorosse osservano in questa giornata il turno di riposo ...

Girelli in lacrime: «Molli e passive con l’Inter, dobbiamo fare tutte mea culpa» - Girelli in lacrime: «Molli e passive con l’Inter, dobbiamo fare tutte mea culpa». L’intervista dopo la sconfitta della Juventus women Girelli, in lacrime, ha concesso un’intervista a Rai Sport dopo la ...

Genoa women, Under 12 torna in campo. vittoria sul Vallescrivia - Sarà un ponte molto impegnativo per le giocatrici del Genoa women Under 12 di mister Martina Carpi, oggi tornate in campo con il Vallescrivia ...

