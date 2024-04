Frosinone-Salernitana 3-0 - punti pesanti per la salvezza Campani retrocessi in Serie B

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ilha sconfitto lacon un secco 3-0 nell’anticipo della 34ma giornata dellaA. I laziali si sono imposti in maniera nitida di fronte al proprio pubblico e hanno così conquistato trefondamentali in ottica, mentre isono matematicamenteinB. I ciociari occupano attualmente il quartultimo posto, a +3 sull’Udinese e a +5 sul Sassuolo, che nel weekend giocheranno rispettivamente contro Bologna e Fiorentina. A sbloccare la partita è salto Soulé, che al 10? ha trasformato un calcio di rigore. Brescianini ha poi raddoppiato al 25? su invito di Valeri e ha poi propiziato il terzo gol messo a segno da Zortea all’85mo minuto.

