Vannacci capolista alle Europee nel Centro Italia Ironia Crosetto | Se sarà eletto - un bene per l' esercito

(Di venerdì 26 aprile 2024) Intercettare circa 800mila voti in più. È la scommessa di Matteo Salvini chepunta su Robertoper far vincere alla Lega il derby con Forzaed evitare il...

"Il leader della Lega Matteo Salvini è a Roma e sta lavorando alle liste in vista delle elezioni Europee : il generale Roberto Vannacci , la cui candidatura ha suscitato grande interesse anche in mondi esterni al partito, sarà capolista nella circoscrizione di sua residenza ovvero l' Italia centrale ".

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Mi chiedo cosa penseranno gli imprenditori che votavano Lega per difendere le imprese al Nord -ovest e al Nord -est e che oggi si ritrovano un partito che candida il generale Vannacci: ormai una parodia di se stesso. Cosa proporranno agli elettori del Nord ? La filosofia

L'Europa va avanti, l'Italia vannacci. Ci stiamo abituando alle brutture - Con questo non voglio dire che nel resto d'Europa va tutto bene, giuro ... spesso, in questo periodo, e, ahimè, mi è sempre venuto in mente il generale Roberto vannacci. Sospiro. Il generale che ...

europee: Paita, 'difficile spiegare a imprese Nord candidatura vannacci' - Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Mi chiedo cosa penseranno gli imprenditori che votavano Lega per difendere le imprese al nord-ovest e al nord-est e che oggi si ritrovano un partito che candida il general ...

Instant Mood: Menzioni online, vannacci supera Salvini - Dopo l'annuncio della candidatura del generale alle europee, la sua keyword nominativa è stata più gettonata dagli utenti della Rete rispetto a quella del leader della Lega. L'analisi di Arcadia.

