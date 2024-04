Serie A Femminile - la Roma si conferma campione d’Italia

La Roma femminile è campione d'Italia per la seconda volta di fila. La vittoria del l'Inter sulla Juve ntus (0-2) permette alle giallorosse di stappare stasera, senza giocare, davanti... Continua a leggere>>

Diversi i temi sul piatto in vista della quinta giornata valida per la poule Scudetto e la poule Salvezza del Campionato di Serie A 2023-2024 di Calcio femminile. Un turno in cui la Roma potrebbe conquistare il secondo scudetto consecutivo, pur senza giocare. Proprio così. Dopo aver mancato il ...

