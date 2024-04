Al via la tre giorni a Pescara - en attendent candidatura Meloni

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 apr. (askanews) – A, dove Fratelli d’Italia è riunita per una trefronte mare che formalmente è una conferenza programmatica ma di fatto è l’avvio della campagna elettorale per le Europee, ladi Giorgiacome capolista è il segreto di Pulcinella: tutti sanno che lo farà ma continuano ad alimentare una suspence che non c’è riempiendo le frasi di “se” e di verbi al condizionale. In tutto, nel corso della treche avrà il suo momento clou domenica con l’intervento della presidente del Consiglio, sono previsti 20 dibattiti, distribuiti in tre diverse sale. Nella mega tensostruttura allestita sul lungomare del capoluogo abruzzese si discute di Europa, di agricoltura, di lavoro, di politica estera. Ma già dalla prima giornata, che cade ...

Un palco imponente con vista mozzafiato, affacciato sul mare. E’ da qui, dalla centralissima Piazza Primo Maggio a Pescara , che Giorgia Meloni chiuderà la Conferenza programmatica di Fdi, al via da oggi fino a domenica. In attesa della premier Meloni, stanno prendendo il via l’inaugurazione e i ... Continua a leggere>>

“Guardate che spettacolo!”, così il sindaco di Pescara , Carlo Masci, indicando il panorama mozzafiato che si staglia dietro al palco a picco sul mare, ha tagliando il nastro simbolico della tre giorni di Fdi, “L’ Italia cambia l’Europa”. Al via dunque la conferenza programmatica in vista delle ... Continua a leggere>>

Pescara , 26 apr. ( Adnkronos ) - Se è vero che due indizi fanno una prova, a Pescara la candidatura di Giorgia Meloni appare pressoché una certezza. Per la conferenza programmatica di Fdi -la 'tre giorni' al via da oggi e avanti fino a domenica- giungono nella città del Vate ministri e ... Continua a leggere>>

Fdi, al via la convention di pescara - Al via la conferenza di Fratelli d'Italia a pescara. Tre giorni in una grande tensostruttura sulla spiaggia, con le pareti trasparenti e vista mare. Presente la prima linea del partito, compresa la ...

Continua a leggere>>

Kermesse di Fdi, l'affondo di Mantovano sull'antifascismo - Basta con le accuse. Di non avere tagliato davvero i ponti con il fascismo. Di essere sovranisti o populisti come se fosse una iattura: sul palco vista mare di pescara va in scena l'orgoglio di Fratel ...

Continua a leggere>>

Al via la tre giorni a pescara, en attendent candidatura Meloni - pescara, 26 apr. (askanews) – A pescara, dove Fratelli d’Italia è riunita per una tre giorni fronte mare che formalmente è una conferenza programmatica ma di fatto è l’avvio della campagna elettorale ...

Continua a leggere>>