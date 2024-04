(Di venerdì 26 aprile 2024) Ha sempre lottato e proverà a farlo fino alla fine. Per sé stesso e per la, perché a Walterle sfide non l'hanno mai spaventato. Anzi, gli sono sempre...

`Gli ultimi mesi mi hanno toccato`. Danilo Iervolino non vive un momento semplice con la sua Salernitana, quattro allenatori in una sola stagione...

La stagione drammatica della Salernitana è arrivata agli sgoccioli e già dalla prossima giornata potrebbe arrivare la retrocessione matematica in Serie B. La squadra è in campo per preparare la partita di venerdì allo stadio 'Stirpe' contro il Frosinone con un solo risultato a disposizione per ...

SERIE A - Frosinone-salernitana 3-0, i campani retrocedono in Serie B - Il Frosinone torna a vincere dopo 13 partite e batte 3-0 la salernitana, condannandola matematicamente alla Serie B. Apre le danze un rigore di Soulé al 10' che spiazza Costil. Il raddoppio lo firma B ...

salernitana retrocessa in Serie B: è la prima retrocessione per sabatini - Ha sempre lottato e proverà a farlo fino alla fine. Per sé stesso e per la salernitana, perché a Walter sabatini le sfide non l'hanno mai spaventato. Anzi, gli sono ...

Dia al Maradona (che piace al Napoli) e poi il buio: la salernitana va in B - La salernitana, quasi un anno dopo il gol di Dia al Maradona, va in Serie B. Fatale la sconfitta contro il Frosinone ...

