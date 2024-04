Salernitana - le pagelle di CM | Tchaouna ci prova ma non incid - quante difficoltà per la difesa

TOP, FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per il match di Serie A 2023/24: Pagelle Lazio Salernitana Le Pagelle dei protagonisti del match tra Lazio e Salernitana , valido per la Serie A 2023/2024. TOP: Felipe Anderson FLOP : Gyomber VOTI: Lazio (3-4-2-1): Mandas 6; Casale 6.5, Patric 6, ... Continua a leggere>>

I voti ai protagonisti del match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: Pagelle Salernitana-Fiorentina Le Pagelle dei protagonisti del match Salernitana-Fiorentina , valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: FLOP : voti : Continua a leggere>>

Le Pagelle di Frosinone-Salernitana 3-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Benito Stirpe va in scena un delicatissimo scontro salvezza: lo vincono i ciociari, che si portano provvisoriamente fuori dalla ... Continua a leggere>>

salernitana, le pagelle di CM: Tchaouna ci prova ma non incide, quante difficoltà per la difesa - Frosinone-salernitana 3-0 Costil 6: incolpevole sul rigore di Soulè, idem nelle altre due marcature incassate. Pierozzi 5,5: sfortunato nel raddoppio fru.

Continua a leggere>>

pagelle di Frosinone-salernitana 3-0: Soulé, Brescianini e Zortea mandano i campani in B. Flop Sambia - Sliding doors. In estate alla salernitana erano stati proposti Soulé e Brescianini ma i campani decisero di fare altre scelte di mercato. Oggi sono proprio questi due calciatori – che nel frattempo ...

Continua a leggere>>

Dall’Udinese al Sassuolo, sprint salvezza: 5 tappe per riemergere - Sono 5 le tappe last minute per lo sprint salvezza: dall'Udinese al Sassuolo, la volontà di riemergere è tanta, come di restare nella massima serie ...

Continua a leggere>>