Dbrs conferma il rating dell' Italia - trend stabile

L'agenzia Dbrs Morningstar conferma il rating BBB (high) per l'Italia con trend stabile. E' quanto riporta il "Global 2024 Sovereign Credit ratings Outlook" in cui Dbrs spiega che "i rischi per i rating creditizi sono bilanciati" e che "l'impulso di sostegno derivante dall'attuazione del Piano ...

Continua a leggere>>