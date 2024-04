Pisa-Catanzaro 2-2 | partita ricca di grandi emozioni - la più bella della stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile 2024 - Gara da applausi da parte dei nerazzurri, nonostante il pareggio. Alle reti di Pontisso e Ambrosino replicano Moreo e Marin che riagguantano il risultato, ma la squadra di Aquilani domina per larghi tratti. Dopo nemmeno un minuto e mezzo Pontisso, sugli sviluppi di un corner battuto da Vandeputte, arriva dalle retrovie e calcia al volo gelando i nerazzurri, che avevano cominciato subito pressando altissimo. Così passa in vantaggio il. Al 12? Canestrelli vede D’Alessandro e verticalizza sul movimento, il numero 77 anticipa l’uscita di Fulignati, ma il suo tiro sfiora di pochissimo il palo e termina a lato. Un minuto dopo Beruatto calcia dal limite, il pallone viene deviato da Arena, ma Fulignati come un gatto si rifugia in corner. Al 28? occasionissima per i nerazzurri ...