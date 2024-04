Alessandro Borghi e la frecciatina in diretta a Belve

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 26 aprile 2024)è stato ospite della seconda puntata di, condotto da Francesca Fagnani. Reduce dal successo di Supersex, in cui interpreta il protagonista Rocco Siffredi, l’attore si è raccontato a 360 gradi nel corso dell’intervista. Anzi, ha colto anche l’occasione per levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Tra gli opliti della seconda puntata di, oltre all’attesissimo Fedez, c’è stato anche. L’attore è da poco sbarcato su Netflix come protagonista della nuova serie tv Supersex, che racconta la vita e la carriera di Rocco Siffredi. Nel corso dell’intervista l’attore ha anche lanciato unaa chi gli diceva da giovane che non ce l’avrebbe mai fatta.ospite nella seconda ...