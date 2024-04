ATP Madrid 2024 | ottimo esordio per Alcaraz e Zverev Rune soffre - ma vince Fuori Darderi e Musetti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SEYBOTH WILD 30-30 Altra ottima prima. 15-30 Prima vincente!! 0-30 Bellissima palla corta di Fritz, può solo arrivare Darderi. 0-15 In rete il rovescio in palleggio di Darderi. Attenzione. Fritz-Darderi 7-6(1)! Con il 6° ace ... Continua a leggere>>

Doppio confronto in discesa ma non ancora chiuso per l’Atletico Madrid, che nell’andata dei quarti di Champions League ha superato per 2-1 il Borussia Dortmund. “Abbiamo giocato settanta minuti di ottimo livello, ma c’è rammarico per non aver segnato la terza rete con Lino – ha dichiarato Diego ...

Continua a leggere>>