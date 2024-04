Calcio femminile - la Roma è Campione d’Italia L’Inter batte la Juventus nell’anticipo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Laè ancoradi. La matematica certezza per le giallorosse è arrivata grazie alla sconfitta delladellla ventitreesima giornata di campionato contro. Le nerazzurre si sono imposte per 2-0 in casa delle piemontesi, regalando così il tricolore alla squadra della Capitale. Il match si sblocca al diciannovesimo minuto con la rete di Elisa Polli, che sfrutta un errore in fase di costruzione da parte della. Bonfantini ruba palla a Nystrom e serve Polli, che incrocia il destro e trova il gol del vantaggio. Dopo qualche minuto di smarrimento laha l’occasione del pareggio con Cristiana Girelli, ma l’azzurra non trova la porta di ...