Bundesliga 2023 2024 | il Bochum batte l’Hoffenheim 3-2

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il3-2nel match valido per la 31ª giornata di. La squadra di Butscher ritrova il successo dopo più di due mesi (3-2 sl Bayern Monaco il 18 febbraio). Si interrompe la serie di otto partite senza vittoria (6 sconfitte e 2 pareggi).che va avanti nel primo tempo con Stoger (34?) e Passlack (45+2?). Sempre Stoger (64?) trova il tris della momentanea tranquillità. Kramaric segna il 3-1 al 73? e mette a segno la doppietta personale all’84’. Nel finalenon ne ha per evitare il quinto ko nelle ultime sette. Sconfitta indolore per gli uomini di Matarazzo, che rimangono al 9° posto con 39 punti.che si toglie dalla zona calda della classifica e sale al 14° posto con 30 punti. SportFace.

Finisce in parità la sfida salvezza tra Bochum e Darmstadt . Un punto a testa che fa stare più tranquilli i padroni di casa Il campionato tedesco sta entrando nel vivo. Siamo arrivati alla 27esima giornata su 34 con i punti che iniziano a valere doppio per motivazioni ed importanza. Oggi ... Continua a leggere>>

Bochum-Hoffenheim è una partita della trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni , pronostici . Il Bochum, una delle squadre in questo momento più in difficoltà in Bundesliga , la scorsa settimana è tornato a flirtare con la zona retrocessione, ... Continua a leggere>>

bochum-Hoffenheim: minuto per minuto - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...

Continua a leggere>>

Pronostici bundesliga 2023-24 31a giornata - Pronostici bundesliga 2023-24 31a giornata. Analisi, quote e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 12 al 14 aprile.

Continua a leggere>>

bochum-Hoffenheim Streaming Gratis: dove vedere la bundesliga in Diretta Live - Quattro turni alla fine della bundesliga, mentre la Germania si prepara ad ospitare Euro 2024 a partire dal prossimo giugno. La 31ª giornata del massimo ...

Continua a leggere>>