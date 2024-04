Ippodromo delle Capannelle – Dal 13 giugno al 27 luglio la nuova edizione della rassegna live ‘Rock in Roma’ | 28 concerti per 3 palchi con quello dell’Auditorium

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 26 aprile 2024) Si scaldano i motori per unaestate destinazione Rock in Roma 2024, il Festival internazionale che da 14 edizioni richiama i più grandi artistimusica mondiale: 28ad oggi annunciati, 2 mesi di appuntamentino stop, 3, infinite sorprese. Rock in Roma è sempre una grande festa, uno spettacolo nello spettacolo che va in scena dal 13al 27e che ogni anno offre al pubblico di appassionati di musica esperienze indimenticabili nelle notti luminoseCittà Eterna. È un Festival visionario, cresciutodopollo internazionale fino ad essere riconosciuto come appuntamento musicale tra i più noti in Europa. Si distingue per il ...