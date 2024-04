Israele - incidente per il ministro Ben Gvir | l’auto blu passa col rosso e poi si ribalta

(Di venerdì 26 aprile 2024) Immagini che hanno fatto il giro del mondo, quelle dell’che ha visto coinvolto il veicolo delper la Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben. Tutto è successo mentre l’uomo stava lasciando Ramle, teatro di un recente attacco terroristico con coltello. La polizia ha riferito chesi è di colpota, con alcuni testimoni che affermano che sarebbeta con il semaforo. Nei minuti successivi alla diffusione della notizia c’è stata grande apprensione, ma l’ufficio di Benha assicurato che ilè in buone condizioni e cosciente, anche se è stato trasportato al vicino Shamir Medical Center per ulteriori cure e accertamenti. Le immagini che hanno fatto il giro dei social hanno ...

Queste sono le immagini, viste dalla cam di un auto che aspetta in direzione opposta il verde, del l’incidente che ha coinvolto Itamar Ben Gvir, ministro della Sicurezza nazionale di Israele . Il ministro è rimasto leggermente ferito dopo che la sua auto si è ribalta ta per uno scontro con un altro ... Continua a leggere>>

Jerusalem Post: "Israele propone tregua in cambio del rilascio di 33 ostaggi" - La direzione dell'Institute of political studies di Parigi ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con gli studenti filo-palestinesi in protesta La direzione dell'Institute of political studies ...

Continua a leggere>>

De Luca: Fondi sviluppo e coesione Governo ci dica cosa vuole e finiamola con le chiacchiere - (Agenzia Vista) "Sto ancora aspettando che qualcuno del Governo ci dica che cosa vuole. Finiamola con le chiacchiere, sui diritti non ci ...

Continua a leggere>>

Israele, Ben gvir e la figlia coinvolti in un incidente stradale: feriti - Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben gvir, e' stato coinvolto in un incidente stradale questa sera dopo aver lasciato ...

Continua a leggere>>