(Di venerdì 26 aprile 2024) One, rumor ad ipotizzare la data di inizio delle riprese e, di conseguenza, quando saranno disponibili i nuovi episodi della serie Netflix Dalla conferma delladi Onesono passati ben sei mesi. Si tratta dell’adattamento Netflix del famosissimo manga di Eiichiro Oda. La serie Netflix di Oneha superato i precedenti primati di serie come Stranger Things e Mercoledì. Tuttavia, glilavorazione della serie sono stati davvero pochissimi. Si sa soltanto che gli sceneggiatori si sono messi duramente al lavoro su nuovi episodi e lo stesso Oda ha anticipato che nella nuovaci sarà anche l’arrivo di Tony Tony Chopper, la renna antropomorfa ...

Fan di One Piece tenetevi pronti per questa grande notizia: sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione dell’acclamato remake live-action di uno dei manga più amati e apprezzati di sempre. Un ritorno incredibile, fortemente sperato e voluto dagli appassionati di One Piece , che ... Continua a leggere>>

Non si fermano i preparativi della nuova stagione della serie in live-action Subito dopo il successo della prima stagione , Netflix si è affrettata ad annunciare il rinnovo di One Piece anche per una stagione 2, con i lavori di preparazione che stanno continuando come previsto. Tuttavia, è giunta la ... Continua a leggere>>

One Piece ha entusiasmato e convinto tutti con il suo live-action Netflix . È la prima volta che un live-action anime ha tanto successo, e questo è tale che ha spinto Netflix a confermare una seconda stagione . La serie infatti ha funzionato come il manga. What’s On Netflix , un sito dedicato a tutti ... Continua a leggere>>

One piece, aggiornamenti sulla seconda stagione - One piece seconda stagione, rumor ad ipotizzare la data di inizio delle riprese e quando saranno disponibili i nuovi episodi della serie.

Continua a leggere>>

One piece – Netflix: la serie vuole arrivare presto alla quarta stagione per un ottimo motivo - L'adattamento live-action di One piece su Netflix ha ricevuto acclamazioni come una delle migliori trasposizioni mai realizzate per la televisione. Tuttavia, ...

Continua a leggere>>

One piece – Netflix: svelato il nuovo sceneggiatore della seconda stagione - La seconda stagione di One piece è molto attesa da tutti i fan della serie shonen, infatti tutti gli occhi sono puntati sul live-action di Netflix. Non ...

Continua a leggere>>