Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 26 aprile 2024) La rivista The American Conservative ha raccolto il parere di professori e militari sull’ultimodi assistenza approvato dal Congresso. Sono tutti concordi su un punto: cercando di aiutare, in realtà l’America ne sta prolungando l’agonia, la perdita di uomini e di territorio. Si tratta di 61di, una cifra gigantesca ma relativamente bassa rispetto alle effettive necessità di Kiev. Non bastano infatti né per allestire una controffensiva né per organizzando una reale difesa delle linee attuali. Ilviene approvato Il 20 aprile la Camera dei Rappresentanti del Congressoha approvato il tanto attesodi aiuti alda 61di. Dopo di che ...