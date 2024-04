Serie A Femminile 2023 2024 - secondo Scudetto di fila per la Roma | decisivo il ko della Juve contro l’Inter

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lantus crolla in casae ora è ufficiale: laper ilanno consecutivo è Campione d’Italia. La formazione bianconera aveva bisogno di una vittoria per rinviare perlomeno fino al prossimo 1 maggio l’ufficialità, ma questa sera è arrivato un altro ko alno di una Pouledeludente per la squadra attualmente allenata da Zappella dopo l’esonero di Montemurro.va a segno prima con Polli al 19°, poi è Bugeja a trovare il raddoppio al minuto 44. Neltempo non succede nulla di rilevante e così, sei anni dopo la sua fondazione, ladi Alessandro Spugna fa il back to back. Una stagione dominata dalle giallorosse, prime in classifica dalla ...