Al Teatro Sistina torna la maschera di ‘Rugantino’ - con Serena Autieri e Michele La Ginestra

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 26 aprile 2024) Per la gioia del pubblico rivive una pagina indimenticabile della lunga e gloriosa storia del: dopo il successo delle scorse Stagioni, dal prossimo 3 maggio, sarà di nuovo in scena, con la supervisione di Massimo Romeo Piparo, laamara e dissacrante di “Rugantino” dei mitici Garinei & Giovannini. Lo spettacolo, che fonde mirabilmente tradizione e modernità, viene presentato nella sua versione storica originale, con la regia di Pietro Garinei, le splendide musiche del M° Armando Trovajoli, le preziose scene e i bellissimi costumi originali firmati da Giulio Coltellacci: un imperdibile ritorno alle radici e un’occasione per riscoprire un classico delmusicale italiano. Sul palco, la splendida, ancora una volta straordinaria interprete ...