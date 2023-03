Guerriglia a Napoli | fonti di Polizia | “Stop biglietti giustificato” Rinvenuta una pistola

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGli incidenti che si stanno verificando adimostrano che “il divieto di vendita dei” ai tifosi dell’Eintracht “era“. E’ quanto sottolineandodellaribadendo che gli apparati di sicurezza italiani avevano “piena contezza della pericolosità” degli ultrà tedeschi e del rischio di scontri con quelli locali, tanto da rinnovare il provvedimento dopo la decisione di sospensione del Tar nonostante alcuni sostenessero fosse un “atto discriminatorio” da parte dell’Italia. Che c’erano rischi elevati e che erano conosciuti, sottolineano ancora le, lo dimostra anche la decisione di schierare in strada mille uomini, cosa che non si registrava da tempo, così che si è riusciti ad impedire, in più occasioni, che le due opposte ...

Secondo Sky Sport, non ci sarebbero feriti gravi negli scontri avvenuti in centro tra gli ultras dell'Eintracht e la polizia. Sembra essere tornata sotto controllo la situazione dopo la. I tifosi tedeschi starebbero tornando scortati verso il proprio albergo.... che hanno trasformato le strade nel campo di una. Ma come si è arrivati a questo punto Scontri per- Eintracht: cosa è successo Nella gara di andata, i tedeschi avevano atteso i ...urbana in pieno centro a, dove si sono verificati scontri tra i tifosi dell'Eintracht e decine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della ...

NAPOLI – Una devastazione senza precedenti ... pianificavano un pomeriggio di guerriglia urbana. E nessuno è stato in grado di fermarla. Ecco perché la domanda” di chi è dunque la colpa” sembra ...«Non solo i tedeschi non sarebbero dovuti venire a Napoli, ma non meritano nemmeno di entrare nello stadio. È una sconfitta per lo Stato, per noi; poi dicono che siamo noi i cattivi, questi ci stanno ...