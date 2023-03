Cutro, il report che smonta le balle della sinistra: la figuraccia di "Repubblica" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Spara a palle incatenate, Repubblica. Il bersaglio, sai la novità, è il governo Meloni, “Le Regole della vergogna”, titola, ma le bordate in realtà sono scoppietti. Micette. balle incatenate. La “vergogna”, per Repubblica, è quella di Cutro, e consisterebbe in “un protocollo del Viminale sulle modalità di soccorso: monitorare i barconi senza uscire allo scoperto”. “Così la Guardia Costiera non è intervenuta”, aggiunge. “Il documento che spiega la strage”. Addirittura. E cosa c'è scritto? Che “a prescindere dalle modalità con cui si è venuti a conoscenza della presenza del natante (...) i mezzi in pattugliamento devono limitarsi ad assicurare il monitoraggio dei movimenti (della barca, ndr) tenendo informati gli altri mezzi aeronavali”. Peccato che il documento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Spara a palle incatenate,. Il bersaglio, sai la novità, è il governo Meloni, “Le Regolevergogna”, titola, ma le bordate in realtà sono scoppietti. Micette.incatenate. La “vergogna”, per, è quella di, e consisterebbe in “un protocollo del Viminale sulle modalità di soccorso: monitorare i barconi senza uscire allo scoperto”. “Così la Guardia Costiera non è intervenuta”, aggiunge. “Il documento che spiega la strage”. Addirittura. E cosa c'è scritto? Che “a prescindere dalle modalità con cui si è venuti a conoscenzapresenza del natante (...) i mezzi in pattugliamento devono limitarsi ad assicurare il monitoraggio dei movimenti (barca, ndr) tenendo informati gli altri mezzi aeronavali”. Peccato che il documento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alida41420474 : RT @scandura: #Cutro Il rapporto sull'intercettazione è stato redatto da Frontex in concerto con l'Italia. (Del resto, il Viminale sta den… - Paolosantagata5 : RT @scandura: #Cutro Il rapporto sull'intercettazione è stato redatto da Frontex in concerto con l'Italia. (Del resto, il Viminale sta den… - davidegrandi63 : RT @scandura: #Cutro Il rapporto sull'intercettazione è stato redatto da Frontex in concerto con l'Italia. (Del resto, il Viminale sta den… - Lauvergnac : RT @scandura: #Cutro Il rapporto sull'intercettazione è stato redatto da Frontex in concerto con l'Italia. (Del resto, il Viminale sta den… - cotoelgyes : RT @scandura: #Cutro Il rapporto sull'intercettazione è stato redatto da Frontex in concerto con l'Italia. (Del resto, il Viminale sta den… -