8 marzo, il corteo di Roma si chiude di fronte al ministero dell'Istruzione: 4mila persone alla manifestazione (Di mercoledì 8 marzo 2023) Hanno sfilato in 4mila a Roma le attiviste di 'Non una di meno' nel giorno della Giornata internazionale della donna. Il corteo eco-transfemminista è partito da piazzale Ostiense a suon di musica per raggiungere largo Bernardino da Feltre guidato dalla striscione "contro guerre, violenza e povertà". Un altro striscione con su scritto "Contro merito e patriarcato, sciopero indisciplinato" è stato esposto alla fine della manifestazione proprio davanti al ministero dell'Istruzione e del Merito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

