Calciomercato Roma, il mercato dipende dal futuro di Mourinho (Di martedì 7 marzo 2023) Molti rinnovi in casa Roma dipenderanno anche dalle scelte della società sul tecnico portoghese: Dybala, Matic e Smalling in attesa In casa Roma la programmazione della prossima stagione ruota attorno a Jose Mourinho. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la conferma del portoghese o un eventuale cambio in panchina, saranno decisivi per la permanenza di alcuni giocatori. In particolare Paulo Dybala, Nemanja Matic e Chris Smalling aspettano di conoscere il futuro dello Special One, che per ora prende tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Molti rinnovi in casaranno anche dalle scelte della società sul tecnico portoghese: Dybala, Matic e Smalling in attesa In casala programmazione della prossima stagione ruota attorno a Jose. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la conferma del portoghese o un eventuale cambio in panchina, saranno decisivi per la permanenza di alcuni giocatori. In particolare Paulo Dybala, Nemanja Matic e Chris Smalling aspettano di conoscere ildello Special One, che per ora prende tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Roma, #Pagano inarrestabile: il 'piccolo Nainggolan' già blindato da #Mourinho [@TramacEma] - sportli26181512 : Sabatini contro il Governo e la nuova legge anti fumo: “Non uscirò più di casa, come compro i giocatori?”: Walter S… - calciomercatoit : ?? - gallese_giorgio : RT @cmdotcom: #Juve mania: caro Mou, Serra è di Torino ma gli arbitri sbagliano solo pro Roma! - saltandpepper90 : BOOOOOM ?? Ipotesi #Dahoud per la #Roma avanza fortemente. Classe 96 che va a parametri zero che i Salt&Pepper sco… -