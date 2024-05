Scontro auto-scooter | giovanissimo al Noa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Trementotra, a farne le spese un ragazzino, portato in ospedale in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Il sinistro è avvenuto venerdì sera, in via XXVII Aprile, a Massa. Per cause che sono adesso al vaglio della polizia municipale, loista è andato a impattare contro il mezzo a quattro ruote. Alcuni passanti si sono avvicinati al luogo del sinistro per sincerarsi che non fosse successo qualcosa di particolarmente grave. Situazione più seria sotto il punto di vista medico invece, quella che riguarda la salute delalla guida dello. Il ragazzino ha riportato un politrauma. Appena pochi minuti dopo l’incidente stradale, sul posto sono arrivati i volontari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane, prima di portarlo ...