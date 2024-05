Ciclismo in lutto per la scomparsa di Imerio Massignan - leggenda degli scalatori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) C’è anche una nota triste nel giorno in cui parte il Giro: ilpiange, uno dei più grandidi sempre. Aveva 73 anni, era nato a Altavilla Vicentina il 2 gennaio, stesso giorno della morte di Fausto Coppi, e nella terra del Campionissimo, a Novi Ligure, era andato a vivere a fine carriera. Professionista per dodici stagioni dal 1959 al 1970, vinse una tappa al Tour, dove è stato anche il migliore in montagna per due anni in fila. Più volte piazzato al Giro, con un secondo posto nell’edizione del 1962,ha legato il suo nome al passo Gavia: fu lui a transitarvi per primo nel 1960, la prima volta che venne affrontato, in una tappa tormentata dalla neve e dal gelo che poi non riuscì a vincere per colpa di tre forature in discesa, dove era meno abile rispetto ...