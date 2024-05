Calendario atletica oggi in tv - World Relays 2024 | orari 5-6 maggi - -v, stream -ng, italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Nella notte italiana tra domenica 5 e lunedì 6o Nassau (Bahamas) ospiterà la seconda e ultima giornata delle, valevole come evento di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi. Il programma dei Mondiali di staffette prosegue dunque dopo le batterie del day-1, che hanno promosso in finale (e di conseguenza alle Olimpiadi) complessivamente 40 squadre tra 4×100 maschile e femminile, 4×400 maschile, femminile e mista. Nel day-2 sono previsti prima i ripescaggi, che assegneranno altri 6 pass a cinque cerchi in ciascuna(festeggeranno i migliori due team di ogni batteria), e a seguire le finali di fatto inutili in ottica qualificazione olimpica ma fondamentali (soprattutto nelle 4×100) per il discorso legato alle corsie in vista delle semifinali di Parigi ...