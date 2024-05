Cgil tira le orecchie alle imprese | Basta rivolgersi ai tribunali

(Di domenica 5 maggio 2024) Il segretario delladi Massa Carrara, Nicola Del Vecchio, torna a chiedere un cambiamento per il pianeta marmo, soprattutto alla luce delle parole dell’imprenditore Alberto Franchi nel fuorionda della trasmissione Report. "Il lapideo necessita di una svolta per determinare un nuovo equilibrio che coniughi tutela dell’ambiente, redistribuzione della ricchezza, lavoro e sicurezza – scrive Del Vecchio –. Le parole di Franchi hanno evidenziato, con la sfrontatezza e l’arroganza di chi si crede padrone di tutto, una situazione che comedenunciamo da tempo. Se si confronta il rapporto tra quantità di tonnellate escavate e numero di addetti, ci si accorge che i rapporti sono anonali. Ci sono cave con un rapporto di un lavoratore per oltre 2000 tonnellate di blocchi escavati. Rapporti folli rispetto ai quali è necessario intervenire, se si vuole ...

