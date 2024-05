Sabino Cassese | Carriere separate e test attitudinali Serve una nuova magistratura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) L’attesa riforma della, più che della giustizia, dovrebbe essere questa volta ai nastri di partenza. Quale è la sua valutazione generale? "Perché vi sia in Italia una giustizia giusta – spiega, uno dei più autorevoli e ascoltati giuristi italiani – occorre assicurare, nell’ordine, una giustizia sollecita, pari indipendenza di magistrati dell’accusa e di magistrati giudicanti, e separazione dei poteri. Un processo in questa direzione è stato avviato dal ministro della Giustizia Cartabia". Che cosa manca e, dunque, che cosaper portarlo avanti efficacemente? "Occorre proseguire rapidamente. Per farlo, va riordinato il sistema della giustizia sul territorio, va aumentata la produttività degli organi di accusa e giudicanti, va introdotto un sistema di valutazione che, garantendo la ...