La nuova maglia del Liverpool piace a tutti tranne che ai tifosi della Roma

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilpresenta il kit home 2024/25. E asi riapre una ferita mai completamente rimarginata. Lacasacca dei Reds, infatti, nasce sull’eredità di quella che la squadra inglese indossò nella stagione 1983/84, quando salì sul tetto d’Europa a scapitoAS. Quella notte maledetta Era il 30 maggio 1984, allo stadio Olimpico si giocava la finaleCoppa dei Campioni (che nel 1992 sarebbe diventata, con una formula completamente diversa, la Champions League). La squadra giallorossa allenata dallo svedese Nils Liedholm, che si era laureata campione d’Italia per la seconda volta nella sua storia la stagione precedente (vincerà il terzo titolo nazionale nel campionato 2000/2001), aveva raggiunto l’ultimo attocompetizione europea eliminando ...

E’ ispirato alla Coppa dei Campioni vinta a Roma nel 1984 il nuovo kit disegnato da Nike per il Liverpool in vista della prossima stagione. I reds, con un video tributo “da italiani, signori della moda e dello stile” hanno infatti presentato una maglia che richiama l’impresa compiuta nella ... Continua a leggere>>

