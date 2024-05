Il patto segreto con cui finì il conflitto in Italia | pace e ipocrisia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Gli accordi si fanno con il nemico al quale si può persino perdonare ogni possibile crimine, oltre la morale e oltre l'. È quello che fecero gli Alleati nella primavera del 1945 con Karl Wolff, generale di corpo d'armata delle SS, capo dello staff personale di Heinrich Himmler e plenipotenziario indi Adolf Hitler: è il suo proconsole, ha potere su tutto, e i suoi lo chiamano «Il supremo». Da quando ha capito che le cose per i tedeschi si stanno mettendo male ha tentato ogni sorta di approccio per uscirne pulito. A Roma aveva avuto un'udienza privata con Pio XII il 1° maggio 1944, con la mediazione del Superiore generale dell'Ordine salvatoriano, Pankratius Pfeiffer, e come pegno di buona volontà aveva disposto la liberazione di Giuliano Vassalli, già condannato a morte, la cui sorte stava a cuore al Papa. I tempi, però, non erano ...