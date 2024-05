Pisa piange Bruno Bardi Geniale re della goliardia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) di Lorenzo Gremigni e Renzo Castelli, l’incontrastato rena, ci ha lasciato. A poche settimane dal 101° anno di vita il popolarissimo “Nocciolo” è passato ad altri palcoscenici. Speriamo sappiano apprezzarlo come noi lo abbiamo sempre apprezzato.è stato l’uomo che, con la sua musica e il suo sagace umorismo, ha saputo interpretare in ogni momentosua lunga esistenza lo spirito dell’autenticono: dolce e un po’ amaro, pacifico e un po’ polemico, allegro e un po’ malinconico. Laureato in veterinaria, titolare di un importante ingrosso di prodotti farmaceutici per animali,aveva sempre coltivato la passione per i ...