Schlein e Conte al corteo antifascista: il primo passo di una lunga marcia verso il 25 aprile (Di lunedì 6 marzo 2023) All’entrata di Piazza Annunziata a Firenze un muro di telecamere e di giornalisti blocca l’accesso alle migliaia di persone in arrivo. Stanno prendendo d’assalto Elly Schlein e Giuseppe Conte, insieme al corteo antifascista, forse al primo passo di una futura alleanza o, almeno, di un coordinamento delle opposizioni, a cominciare dalla comune richieste di dimissioni per i ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi. Si tratta di una notizia destinata a cambiare il quadro politico e, dunque, è legittima l’attesa e la curiosità dei cronisti. Eppure la novità profonda arriva dal corteo e dalle piazze non solo di Firenze antifascista, ma anche di Milano antirazzista. Per chi, come noi di Articolo 21, li ha attraversati ha potuto vedere, una accanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) All’entrata di Piazza Annunziata a Firenze un muro di telecamere e di giornalisti blocca l’accesso alle migliaia di persone in arrivo. Stanno prendendo d’assalto Ellye Giuseppe, insieme al, forse aldi una futura alleanza o, almeno, di un coordinamento delle opposizioni, a cominciare dalla comune richieste di dimissioni per i ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi. Si tratta di una notizia destinata a cambiare il quadro politico e, dunque, è legittima l’attesa e la curiosità dei cronisti. Eppure la novità profonda arriva dale dalle piazze non solo di Firenze, ma anche di Milano antirazzista. Per chi, come noi di Articolo 21, li ha attraversati ha potuto vedere, una accanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : COSA INTENDIAMO PER “DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA E DELLA COSTITUZIONE”. Thread per capire che anche sulle parole d… - Giorgiolaporta : Che si saranno detti la #Schlein e #Conte alla manifestazione di #Firenze? Si chiama #satira e se non la tollerate… - ilfoglio_it : VIDEO | 'Il maresciallo Tito ce l'ha insegnato uccidere un fascista non è un reato': i cori dei movimenti studentes… - GiorgioPolara : @ninabecks1 @isainsolia Siamo in attesa dello spettacolo teatrale del duo Schlein Conte. Totò e Peppino erano niente in confronto - SaP011 : @saintone79 @MotorHe00960402 Aspetta e spera, #Conte e la #Schlein amica tua non vinceranno MAI! -