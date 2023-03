Linea ferroviaria in tilt, guasto sulla tratta Benevento-Caserta: disagi per i viaggiatori (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDalle 14.45 il traffico ferroviario è sospeso sulla tratta Benevento-Caserta per un guasto alla Linea elettrica. In particolare, il treno RE21210 Benevento-Caserta delle 13,37 è fermo alla stazione Frasso Telesino-Dugenta dalle ore 14,50; il treno RE21212 Benevento-Caserta delle ore 14,22 è fermo ad Amorosi e il treno FA8314, partito da Benevento alle ore 15,00 è fermo a Telese Terme. Secondo quanto si apprende, è in corso l’intervento dei tecnici per risolvere il problema e il conseguente ripristino della Linea. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDalle 14.45 il traffico ferroviario è sospesoper unallaelettrica. In particolare, il treno RE21210delle 13,37 è fermo alla stazione Frasso Telesino-Dugenta dalle ore 14,50; il treno RE21212delle ore 14,22 è fermo ad Amorosi e il treno FA8314, partito daalle ore 15,00 è fermo a Telese Terme. Secondo quanto si apprende, è in corso l’intervento dei tecnici per risolvere il problema e il conseguente ripristino della. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

