Biglietti Napoli-Atalanta, arriva il comunicato sulla vendita: novità per i possessori della Fidelity Card (Di giovedì 2 marzo 2023) Il mese di marzo rappresenterà un vero e proprio tour de force per il Napoli ed i suoi tifosi. Il terzo mese dell'anno si aprirà infatti con ben 3 incontri casalinghi per gli azzurri, che torneranno dunque in pianta stabile al Maradona. Accantonato dunque febbraio, passato prevalentemente in trasferta e con il settore ospiti chiuso, l'ondata di tifosi azzurri è pronta a riversarsi nell'impianto di Fuorigrotta. SSC Napoli In particolare giungono novità in merito ai tagliandi d'accesso al Maradona per Napoli-Atalanta. La seconda delle tre sfide casalinghe di marzo era infatti l'unica senza Biglietti in vendita, dopo i sold-out registrati in occasione di Lazio e Francoforte. Poco fa, grazie ad un comunicato stampa apparso sul sito, la SSC ...

