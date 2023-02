LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria di potenza per Tim Merlier, sempre leader Evenepoel (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.33 La nostra DIRETTA LIVE della sesta tappa dell’UAE Tour finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. 13.31 sempre al comando della generale Remco Evenepoel e domani ci sarà il duello decisivo sulla salita con gli avversari, in primis Plapp che è a 9 secondi dal belga. 13.29 Questa la classifica della sesta tappa: 1 Merlier Tim Soudal – Quick Step 3:41:12 2 BENNETT Sam BORA – hansgrohe 0:00 3 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 0:00 4 KOOIJ Olav Jumbo-Visma 0:00 5 GAVIRIA Fernando Movistar Team 0:00 6 DE KLEIJN Arvid Tudor Pro Cycling Team 0:00 7 WELSFORD Sam Team DSM 0:00 8 THIJSSEN Gerben Intermarché – Circus – Wanty 0:00 9 LIEPI?Š Em?ls Trek – Segafredo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.33 La nostradella sestadell’UAEfinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. 13.31al comando della generale Remcoe domani ci sarà il duello decisivo sulla salita con gli avversari, in primis Plapp che è a 9 secondi dal belga. 13.29 Questa la classifica della sesta: 1Tim Soudal – Quick Step 3:41:12 2 BENNETT Sam BORA – hansgrohe 0:00 3 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 0:00 4 KOOIJ Olav Jumbo-Visma 0:00 5 GAVIRIA Fernando Movistar Team 0:00 6 DE KLEIJN Arvid Tudor Pro Cycling Team 0:00 7 WELSFORD Sam Team DSM 0:00 8 THIJSSEN Gerben Intermarché – Circus – Wanty 0:00 9 LIEPI?Š Em?ls Trek – Segafredo ...

