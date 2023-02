Champions League, vigilia di Inter-Porto: oggi due partite (col Napoli) (Di martedì 21 febbraio 2023) Domani sarà il giorno di Inter-Porto, ma la Champions League riprende stasera con altre due partite. Ci sarà anche un’altra italiana, ossia il Napoli ospite dell’Eintracht Francoforte. Nella scorsa settimana si sono giocate Milan-Tottenham (1-0) e PSG-Bayern Monaco (0-1) martedì 14, Borussia Dortmund-Chelsea (1-0) e Club Brugge-Benfica (0-2) mercoledì 15. Champions League – ANDATA OTTAVI Eintracht Francoforte-Napoli martedì 21 febbraio ore 21 – diretta TV Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming Sport Mediaset Liverpool-Real Madrid martedì 21 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity Per ogni blocco di partite sarà possibile seguire Diretta Gol sul canale Sky ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Domani sarà il giorno di, ma lariprende stasera con altre due. Ci sarà anche un’altra italiana, ossia ilospite dell’Eintracht Francoforte. Nella scorsa settimana si sono giocate Milan-Tottenham (1-0) e PSG-Bayern Monaco (0-1) martedì 14, Borussia Dortmund-Chelsea (1-0) e Club Brugge-Benfica (0-2) mercoledì 15.– ANDATA OTTAVI Eintracht Francoforte-martedì 21 febbraio ore 21 – diretta TV Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming Sport Mediaset Liverpool-Real Madrid martedì 21 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity Per ogni blocco disarà possibile seguire Diretta Gol sul canale Sky ...

