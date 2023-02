CNR di Segrate | Concorso per 4 Tecnologi III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare diha Bandito una Pubblica Selezione per la ricerca di 4III. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo determinato. Se sei un Tecnologo e vivi in Lombardia non lasciarti scappare questa opportunità messa a disposizione dal Consiglio Nazionale delle Ricerche di. La selezione é rivolta a Professionisti del settore, con passione per la ricerca di altissimo. L’argomento é estremamente interessate, é cosa nota che la scienza non si ferma, avanza quotidianamente e costantemente. I Candidati, che supereranno le prove, saranno assunti presso un’Ente prestigioso con il compito di dare supporto alla ricerca, avvalendosi delle strumentazioni più moderne. Gli ...