Ecco perché questo Suv non si chiamerà più Modena | cambia il nome

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il caso dell'Alfa Romeo “Milano” prodotta in Polonia, poi diventata Junior, fa scuola. Il gruppo Xiaomi ha comunicato al Mimit che promuoverà l'autovettura Su7, prodotta al 100% in Cina, non con la denominazione “” (che aveva fatto infuriare il sindaco) annunciata il 28 dicembre scorso a Pechino ma solo come Su7.

Il caffè sintetico sostituirà quello naturale Ecco quale può essere il futuro della classica tazzina - Il caffè sintetico sostituirà quello naturale ecco quale può essere il futuro della classica tazzina - Allarmi ambientali, risorse utilizzate e aumento dei prezzi. La biotecnologia cerca di trovare alternative al caffè naturale. A che punto siamo ( e i dubbi dei consumatori) ...

Asparagi e fragole, ecco le ultime novità - Asparagi e fragole, ecco le ultime novità - Il catalogo Coviro di zampe di asparago, e quello di piante di fragola, offrono una vasta gamma di varietà, sia per il nord sia per il centro-sud Italia. "La richiesta di zampe di ...

Macfrut al via: ecco tutto quello che c'è da sapere per una visita consapevole - Macfrut al via: ecco tutto quello che c'è da sapere per una visita consapevole - Tutto pronto per Macfrut 2024, la vetrina internazionale della filiera dell'ortofrutta. Appuntamento da oggi al 10 maggio insieme alle proposte di 1400 espositori da tutto il mondo ...