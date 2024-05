AstraZeneca ritira il suo vaccino ' anti' Covid Vaxzevria a livello mondiale dopo ammissione trombosi e effetti avversi

(Di mercoledì 8 maggio 2024)il suoda tutto il mondo. E' finita la storia legata al siero anglo-svedese, tristemente conosciuto in Italia per aver provocato la morte della 18enne Camilla Canepa e non solo. Pochi giorni fa la notizia di un ritiro dal commercio in Europa, guarda

Astrazeneca ritira il vaccino anti Covid-19 in tutto il mondo: “Sul mercato ci sono prodotti più aggiornati” - Astrazeneca ritira il vaccino anti Covid-19 in tutto il mondo: “Sul mercato ci sono prodotti più aggiornati” - Astrazeneca ha iniziato il ritiro mondiale del suo vaccino contro il Covid-19. Come spiegato dall’azienda, la decisione sarebbe motivata dal fatto che “sono stati sviluppati altri vaccini contro le nu ...

