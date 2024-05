Campione d’Italia Under 19 Ora tocca alla prima squadra imitare i ragazzi del vivaio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Playoff di Serie A alle porte e l’Olimpia punta al terzo scudetto di fila, ma in campo giovanile ha già avuto la sua gioia tricolore pochi giorni fa con la vittoria dello ’’scudettino’’19. La punta dell’iceberg di un’attività in rampa di lancio tornata a mettere la società tra le capofila del movimento giovanile italiano. Giusto perchè se l’Olimpia vuole fare da traino al basket italiano non può prescindere dal dare l’esempio. L’input arriva direttamente da Ettore Messina che ha voluto dare nuova linfa al settore giovanile. Così nell’attività guidata a livello organizzativo da Davide Losi, per la parte tecnica è stata affidata a Michele Catalani, coach 40enne, che nel basket giovanile ha trovato la sua missione ("Mi piace pensare di essere un parte del percorso di crescita e maturazione dei"). La vittoria è arrivata con Tortona, in ...

