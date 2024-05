La produzione industriale in Germania a marzo a -0,4%

Frena il calo dei prezzi della produzione industriale in Europa. A marzo , rispetto al mese precedente, i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'Ue, secondo le prime stime di Eurostat. A ...

L’annuncio ieri da parte di Adolfo Urso, ministro del Made in Italy e delle Imprese. domani sarà presentato il piano industriale di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Fra le anticipazioni informali la prospettiva, per lo ...