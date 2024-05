Il prezzo del gas in avvio è in lieve calo . I contatti future ad Amsterdam cedono lo 0,4% a 29,18 euro al megawattora.

Borsa: Europa verso avvio cauto con occhi sulle trimestrali - Borsa: Europa verso avvio cauto con occhi sulle trimestrali - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 mag - Si preparano a un'apertura cauta le Borse europee, con i futures sull'EuroStoxx 50 in calo dello 0,04% e quelli sul Ftse Mib a -0,07%. Piatte Parigi (+0,01 ...

Il prezzo del gas cede in avvio ed è poco sopra 30 euro - Il prezzo del gas cede in avvio ed è poco sopra 30 euro - Il prezzo del gas in avvio è in deciso calo a 30,5 euro al megawattora. I contratti future su giugno cedono l'1,6%.

Il prezzo del petrolio scende sotto gli 80 dollari - Il prezzo del petrolio scende sotto gli 80 dollari - Il prezzo del petrolio scende sotto gli 80 dollari all'avvio della giornata con i mercati che soppesano i dati sulle scorte Usa in rialzo e le tensioni in Medio Oriente. Il greggio Wti del Texas ...