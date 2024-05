Atletica Zanzottera ottiene il pass per gli Italiani Risultati interessanti per gli atleti del Parco al meeting Wmd Night

(Di mercoledì 8 maggio 2024) C’erano i migliori specialisti biancoverdi del mezzofondo alinternazionale "Wmd" di Milano dove glidelAlpi Apuane hanno fatto registrare tempi. Nella serie dei 1500 metri i giovani Daniele Tarhia e Loic Proment hanno fermato il cronometro rispettivamente in 4’04’’ e 4’02’’, stabilendo i propri personali sulla distanza; mentre la gara dei 5000 metri, di alto valore tecnico, ha visto le ottime prove delle promesse Marco(nella foto), che ha chiuso in 14’’50’’ ottenendo ilper i campionatidi Rieti del prossimo luglio, e di Nicolò Bedini, che conferma l’eccellente momento di forma, con una prestazione di spessore in 13’53’’, migliorando di ben 20’’ il primato personale. Nella stessa ...

