(Di mercoledì 8 maggio 2024) A distanza di un anno dalla pubblicazione“Fly Me To The Sun” (Ghost Record Label / Believe Digital Italia) , la band deiildicon concerti dal vivo sia in elettrico che in acustico. La band attualmente è in lavorazione per un video e per il nuovo album i cui dettagli verranno resi noti in seguito. 10.05.2024 – La Grotta di Dante – Monza (MB)18.05.2024 – Via0xiliaquattr0 – Novara31.05.2024 – Jack Bikers – Vigevano (PV)15.06.2024 – XXVII Festa Bikers Aliena – Ozegna (TO)28.06.2024 – Tony’s – Gambolò (PV)12.07.2024 – Wonderloft – Milano20.07.2024 – The Cult Rock Pub – Abbiategrasso (MI)06.09.2024 – Rock On The Road – Desio (MB)13.09.2024 – Cowboys Guest Ranch – Voghera (PV)28.09.2024 – Music Factory – Cremona Biografia ...

Chrysarmonia - Continua il tour di presentazione dell'album 'Fly Me To The Sun' - ...49 A distanza di un anno dalla pubblicazione dell'album "Fly Me To The Sun " (Ghost Record Label / Believe Digital Italia), la band dei Chrysarmonia continua il tour di presentazione dell'album con ...

Chrysarmonia - Continua il tour di presentazione dell'album 'Fly Me To The Sun' - ...49 A distanza di un anno dalla pubblicazione dell'album "Fly Me To The Sun " (Ghost Record Label / Believe Digital Italia), la band dei Chrysarmonia continua il tour di presentazione dell'album con ...