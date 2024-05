Il centravanti del Napoli | i big sono fuori portata - restano Lukaku e Retegui Gazzetta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ildel: i big. Lo scrive ladello Sport. Illavora da tempo su Jonathan David e Santiago Gimenez, protagonisti di due stagioni straordinarie con Lilla e Feyenoord. David è la soluzione preferita già dalla scorsa estate. (…) Il suo o valore è rimasto immutato, nonostante un contratto in scadenza nel 2025 che non ha intenzione di rinnovare: servono 50 milioni e in Premier c’è già la fila per accontentare il Lilla. Di fronte a questo scenario, difficile che il canadese scelgasenza Europa. E lo stesso vale per Gimenez, 23 gol in 30 gare di campionato olandese, più due in Champions e una in Europa League. Il messicano ...

L’attaccante canadese del Lille Jonathan David è un osservato speciale in Italia, soprattutto da Napoli e Milan. L’ Aston Villa , però, sembra essere fortemente interessata, e in vantaggio, per acquistarlo. Lo riporta Tuttomercatoweb. Pericolo ...

Ancora un pareggio per il Napoli . Gli azzurri di mister Francesco Calzona sono stati beffati nel finale: il dato sulla squadra partenopea parla chiaro. Altro boccone amaro per il Napoli di mister Francesco Calzona. Non è bastato il gol di Osimhen ...

Kvara nel mirino del Psg. Ma la valutazione del Napoli è super - Kvara nel mirino del Psg. Ma la valutazione del napoli è super - C’est la vie, c’est Kvara. Kvarà, per dirla come forse farebbe un francese. Magari di Parigi, tifoso del Psg: l’ombra lunga sui gioielli del napoli. Non solo Osimhen, il centravanti che piace da un po ...

Osimhen e non solo, il PSG punta anche Kvara: la valutazione del Napoli è altissima - Osimhen e non solo, il PSG punta anche Kvara: la valutazione del napoli è altissima - I francesi cercheranno di rinforzarsi sul mercato puntando anche sulle stelle del napoli: Osimhen e Kvaratskhelia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive quanto segue: "Non solo Osimhen, ...

Negri: "Comprando Zirkzee devi essere consapevole che non è un centravanti" - Negri: "Comprando Zirkzee devi essere consapevole che non è un centravanti" - A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Negri, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Udinese ...